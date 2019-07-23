شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإصرار والحماس يسيطران على أحفاد فراعنة اليد فى مونديال إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحماس والإصرار تسيطران على لاعبى منتخب شباب كرة اليد فى مونديال إسبانيا قبل خوض مواجهة دور الـ16 أمام صربيا المقرر لها ظهر غد الأربعاء.

يأتى حماس اللاعبين فى ظل النجاح فى التألق بمنافسات الدور الأول بالفوز فى جميع اللقاءات وتحقيق 5 انتصارات متتالية.

ويسعى لاعبو منتخب شباب اليد إلى موصلة العروض والنتائج المذهلة من أجل إسعاد المصريين وصناعة الأمل بعد إخفاق منتخب كرة القدم فى بطولة أفريقيا مؤخرا.

ونجح منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 وتحقيق العلامة الكاملة.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح الإصرار والحماس وفرحة اللاعين بإنجاز الدور الأول فى الصور التالية:

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محسن رمضان



الحماس على اللاعبين و الجهاز الفنى



جانب من فرحة اللاعبين



فرحة اللاعبين