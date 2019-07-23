ريبيري يوجه رسالة إلى شعب مصر بعد زيارته للأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي وجه الفرنسي فرانك ريبيري رسالة شكر إلى الشعب المصري بعد تواجده في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال. وتواجد ريبيري في مدرجات ستاد القاهرة لمشاهدة المباراة النهائية بين الجزائر والسنغال، والتي حسمها منتخب محاربي الصحراء بهدف نظيف وتوجوا باللقب. وقال ريبيري عبر موقع "انستجرام": "أشكر شعب مصر على الترحيب الرائع والحار، لقد كان وقتاً رائعاً". Advertisements وأضاف: "أنا فعلاً أقدر زيارتي للمتحف القبطي بالقاهرة مع عائلتي، وأن أحظى بفرصة زيارة واحد من عجائب الدنيا السبع، هرم خوفو". واختتم ريبيري رسالته: "لقد كانت رحلة لا تُنسى، وأراكم في وقت قريب ان شاء الله".

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