بالفيديو.. خالد الغندور يبكي على الهواء أثناء مداخلة رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: بكى خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، على الهواء مباشرة ببرنامج "الزمالك اليوم"، في أثناء مداخلة لرئيس ناديه. وهاجم رئيس نادي الزمالك منتقديه رافضًا المطالبات برحيله عن منصبه ومتهمًا هاني العتال نائبه السابق بالوقوف وراء هذه الحملة. Advertisements وفي أثناء هجوم رئيس النادي الأبيض بكى خالد الغندور معلقا: "أنا بزعل على الزمالك". وتعادل الزمالك، الأحد الماضي، أمام الجونة 2- 2 متمنيًا تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب، الأربعاء القادم؛ من أجل الحفاظ على آماله في التتويج ببطولة الدوري.

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