لاسارتي يتحدث عن.."صدفة" اكتشاف جريزمان.. وصلاح "مرآة" اللاعبين المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تحدث الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي واعتباره مرآة لجميع اللاعبين المصريين، وعن إمكانية انسجام النجم الفرنسي أنتوان جريزمان المنضم حديثاً إلى برشلونة مع زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال لاسارتي في حوار صحفي مع موقع "جول" العالمي متحدثاً عن محمد صلاح: "إنه مرآة لجميع اللاعبين المصريين، وهم يعلمون أن هناك بالفعل مسار آخر، وكل ما عليهم فعله هو اتباع خطواتهم للإنضمام إلى البطولات الكبرى مثل الإنجليزية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الهولندية، باختصار تلك هي التي تفتح الأبواب".

وانتقل المدير الفني للأهلي للحديث عن اكتشافه لجريزمان في ريال سوسيداد: "لقد كان بالصدفة، كان هناك صبي أصيب في النادي، وفوجئت بجريزمان الذي كان طفلاً، لأنه كان في الثامنة عشرة من عمره، ولكنه كان يعرف متى يتخذ القرار، متى يُسرع عندما يتوقف عن الركض، ومتى يمر من اللاعبين باختصار، لقد كان شجاعًا للغاية ولديه روح تنافسية كبيرة".

وأضاف: "لقد عمل كثيرًا للمجموعة، وكان لديه هدف وأثبت ذلك بتسجيله أهدافًا أكثر من زملائه لاعبي الدرجة الأولى".

وتابع لاسارتي حديثه عن النجم الفرنسي: "ما يمكنني قوله هو أنه يريد أن يتحسن، وكان لديه تصميم كبير إنه كان شيئًا لديه، أتذكر مع جريزمان عندما خرجنا سوياً لكي نمشي وهو في سن الثمانية عشر، قال لي أنه يريد أن يلعب في كأس العالم مع فرنسا، وكان لويس سواريز أخبرني أيضاً في الثامنة عشر من عمره أنه سيلعب مع برشلونة عندما كان في أوروجواي وكان مقتنعًا بذلك".

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وأوضح: "كلاهما أظهر دائمًا تصميمًا كبيرًا ورافقوها مع العمل والرغبة، وأتذكر في العديد من المرات عندما كنت ذاهبًا إلى منزلي وكان جريزمان لا يزال في الملعب ينتهي من الأخطاء والكرات الهوائية والممارسة على اللعب لاعب أمام لاعب".

وأكمل لاسارتي: "طلب مني والده أن أعتني به وأعتقد أن تداخل ثقافتي فرنسا وأوروجواي جعل أنطوان مولعا بثقافتنا، في أوروجواي نقول بكل فخر أنه أوروجوياني".

وواصل: "بلا شك، لديه عزم فهو قادر على المنافسة للغاية وقادر على التكيف مع أي موقف، جريزمان هو ولد فرنسي نشأ في كرة القدم في إقليم الباسك وغالبًا ما يتصرف مثل لاعب كرة قدم، هذا المزيج يجعله لاعبًا كاملاً للغاية بسبب أن لديه أسلوب جيد، فهو يعمل ويقرر جيداً، لديه هدف، وهو رفيق جيد أيضاً، هناك الكثير من الظروف المواتية التي تحيط به".

وبسؤاله عن إمكانية تكيف جريزمان مع ميسي في برشلونة: "أنا واحد من أولئك الذين يعتقدون أن لاعبي كرة القدم العظماء إذا أرادوا تحقيق أهدافهم يمكنهم اللعب معًا".

وأضاف لاسارتي: "إذا كان الهدف المشترك محددًا بشكل جيد، فمن المؤكد أنهم قادرون على المنافسة معًا، في هذا الجانب كان سواريز ذكيًا للغاية، وعند انتقاله إلى برشلونة في ذلك الوقت كانت هناك شكوك وسأل الكثيرون عما إذا كان بإمكانه اللعب مع ميسي، لويس تكيف مع ميسي وأعتقد أن الشيء نفسه سيحدث مع جريزمان، إنه ذكي جدا للانفصال عن ميسي".

واختتم لاسارتي تصريحاته: "لقد سمعته يقول إنه هدف له إذا لعب مع ميسي بنفسه، الشيء المهم هو أن تتجاهل الأنانية والفردية وتقاتل من أجل الهدف المشترك".