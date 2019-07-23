تقرير.. 4 تغييرات.. ما الذي طرأ على الأهلي عن آخر مباريات الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي مبارياته بالدوري المصري غدًا الأربعاء أمام نظيره المقاولون العرب في الجولة الـ33 من عمر البطولة وسط عدة تغييرات طرأت على أبناء القعلة الحمراء خلال فترة توقف البطولة المحلية.

يدخل الأهلي المباراة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حقق الفوز في 23 منها، تعادل في 5 وخسر في 4 لقاءات أخرى، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 48 نقطة جمعها من خوض 33 جولة، حقق الفوز في 13، تعادل في 9 بينما تلقى الخسارة في 11 مواجهة.

ما يقرب من 60 يومًا مرت على آخر مباراة خاضها الأهلي في بطولة الدوري، حيث كانت آخر مواجهاته أمام الإسماعيلي في الثاني والعشرين من مايو الماضي في المباراة المؤجلة من الإسبوع الثامن عشر.

قبل المباراة كان الأهلي محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بفارق سبع نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما تواجد الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 41 نقطة.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم المغربي وليد أزارو للأهلي في الدقيقة 73 ثم تعادل كريم بامبو في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

فترة توقف الدوري -التي جاءت بسبب استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية- أسفرت عن تغيير عدة أمور في فريق الأهلي، فالفريق الأحمر توجه إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، كما تعاقدت إدارة القلعة الحمراء مع اللاعب المالي أليو ديانج قادمًا من صفوف مولودية الجزائر.. ونستعرض فيما يلي أبرز المتغيرات التي طرأت على الفريق الأحمر قبل مباراة المقاولون العرب بالدوري:

تجديد استعارة رمضان صبحي

نجح الأهلي في تجديد استعارة رمضان صبحي من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي بعدما انتهت إعارته الأولى والتي استمرت لمدة 6 شهور في الأول من يوليو الجاري.

مطلع الشهر الجاري أعلن النادي الأهلي تمديد استعارة جناح هدرسفيلد الانجليزي بشكل رسمي لمدة موسم إضافي بعدما توجه خالد مرتجي عضو المجلس إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين.

وافد جديد

في الخامس من يوليو الجاري، أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميًا مع اللاعب المالي الشاب أليو ديانج لاعب وسط فريق مولودية الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم "الخليج 365" أن قيمة انتقال صاحب الـ21 عامًا كلّف خزينة الأهلي ما يقرب من مليون و100 ألف دولار (18 مليون جنيه) على أن يحصل النادي الجزائري 15% من قيمة بيع اللاعب لنادي آخر.

ومن المعروف أن الوافد الجديد لن يشارك في أي مباراة رسمية مع الاهلي قبل نهاية الموسم الحالي.

موقف المصابين

-واصل اللاعب محمد محمود أداء برنامجه التأهيلي، تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

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وكان محمود قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته رفقة الفريق الأحمر أمام سموحة بالدوري ليخرج مصابًا.

وأجرى محمود عملية جراحية في ألمانيا قبل عدة شهور، ويحتاج اللاعب محمد محمود لفترة تأهيل تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف قبل الانتظام في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

-أجرى شريف إكرامي جراحة في الركبة بألمانيا خلال الشهر الماضي لإزالة عظام زائدة.

وبدأ حارس المرمى تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، ووفقًا لما أعلن عنه طبيب الأهلي خالد محمود فإن إكرامي سيعود للمشاركة والانتظام في تدريبات الفريق بعد شهر من الآن، تحديدًا في منتصف أغسطس المقبل.

-تحسنت حالة كريم وليد "نيدفيد" لاعب وسط الفريق وبدأ مرحلة التعافي من آثار جراحة الركبة التي أجراها مؤخرًا في ألمانيا.

ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

-انتظم محمود وحيد ظهير أيسر الفريق في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الالام التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وكان وحيد قد خضع لفترة علاج طبيعي وأصبح جاهزا للمشاركة بشكل في التدريبات الجماعية للفريق.

معسكر إسبانيا

أقام الفريق الأحمر معسكرًا تحضيريًا للموسم الجديد في إسبانيا، وشهد خوض عددًا من المباريات التي منحت الفرصة إلى مجموعة من اللاعبين لم يحصلوا على نصيب المشاركة في الفترة التي عمل بها مارتن لاسارتي مع الأهلي.

وشهد المعسكر الذي بدأ في أوائل يوليو الجاري وانتهى في السادس عشر من ذاته غياب الرباعي الدولي محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن لمشاركتهم مع المنتخب في أمم إفريقيا، قبل انضمامهم للمعسكر قبل نهايته بأيام وفضّل الجهاز الفني إراحتهم.

خاض الأهلي ثلاث مباريات ودية، أمام "سوكر سمارت" الإسباني فاز عليه بنتيجة (9-0)، ثم تعادل في الثانية أمام "نيو بورت كاونتي" الإنجليزي (1-1)، قبل أن يختتم معسكره بالفوز على "أوكام" بنتيجة (7-0).

وضع الأهلي في جدول الدوري

لم يتغير وضع الأهلي في جدول الدوري عن آخر مباراة بالدوري، فالفريق الأحمر مازال متربعًا على قمة الترتيب برصيد 74 نقطة (يتبقى له مباراتين)، يليه بيراميدز في المركز الثاني (أنهى جميع مبارياته) ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 69 نقطة (يتبقى له مباراتين).

فوز الأهلي على المقاولون العرب سيحسم لقب الدوري بشكل رسمي للفريق الأحمر بعدما سقط الفريق الابيض في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام الجونة في مباراته الأخيرة، ولكن أي تعثر لأبناء القلعة الحمراء سواء بالتعادل أو الخسارة مع فوز الأبيض على نظيره الإسماعيلي سيؤجل حسم لقب الدوري لمباراة القمة.