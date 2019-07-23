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راكيتيتش لا يبالي بشائعات رحيله عن برشلونة

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Alaa Ali 0 تبليغ

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اعترف لاعب وسط نادي الإسباني، النجم الكرواتي إيفان راكتيتش، اليوم الإثنين، أنه اعتاد أن يكون هدفاً للشائعات التي تتمركز حول احتمالية انتقاله لناد أخر، مؤكداً أن هذا الأمر لا يزعجه لأنه جزء من كرة القدم.

قال راكتيتش في مؤتمر صحافي عقده اليوم في معسكر برشلونة باليابان: “موقف اعتدته منذ أن جئت إلى هنا، يحدث كما حدث في العام الماضي، بالطبع تحدثت مع النادي ومع المدرب، فكرتي لم تتغير، أرغب في الاستمرار، ولكنني سأكون مستعداً لأي شيء”.

وأشار اللاعب الدولي الكرواتي إلى أن تعاقده مع برشلونة لا يزال يمتد لسنوات، وأنه رغبته الوحيدة هي تقديم الأفضل للنادي الكاتالوني.

وأضاف: “هنا نحاول جميعاً أن نكون معاً مجموعة قوية، من يؤدي بشكل أفضل في الملعب هو من سيلعب، ولهذا يوجد المدرب”.

وتابع: “سأبذل كل شيء، وسأعمل بقوة لكي يختارني المدرب للعب، وسأحاول مساعدة برشلونة للفوز بكل شيء، أهم شيء أننا هنا نشكل مجموعة قوية”.

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