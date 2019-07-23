تقدم نادي آرسنال الإنجليزي خطوة إلى الأمام، في سعيه للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس الشاب مويس كين هذا الصيف. وفقاً لصحيفة توتو سبورت الإيطالية، عزز نادي آرسنال اهتمامه بالمهاجم (19 عاماً) مويس كين بشكل كبير على مدار اليومين الماضيين. إيفرتون وبروسيا دورتموند وإشبيلية مهتمون أيضاً بضم مويس كين، ولكن يبدو أن آرسنال المرشح المفضل الآن للحصول على توقيعه. وسيكون آرسنال على استعداد لزيادة عرضه السابق البالغ 30 مليون يورو إلى 35 مليون يورو. ومع ذلك، يوفنتوس يصر على أنه لن يسمح لمويس كين بالرحيل إلا بوضع شرط في عقده خيار إعادة الشراء بحوالي 40 مليون يورو، وهذا لا يتماشى بشكل جيد مع آرسنال، ويمكن أن يفسد الصفقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يرفع عرضه لضم مهاجم يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.