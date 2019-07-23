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كريستيانو رونالدو لن يواجه تهم اغتصاب في نيفادا

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Alaa Ali 0 تبليغ

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لن يواجه نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي ، أي تهم في ولاية نيفادا الأمريكية بشأن مزاعم اغتصاب، وذلك بحسب ما أكد الادعاء.

وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة كلارك إنه رُفِض مقاضاة النجم البرتغالي لأنه “لا يمكن الإثبات بما لا يدع مجالاً للشك” حدوث اعتداء جنسي.

وزعمت عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا أن رونالدو اغتصبها في أحد فنادق لاس فيغاس عام 2009.

وتوصل نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني سابقاً إلى تسوية مالية معها عقب الحادث، لكنه نفى مزاعم الاعتداء الجنسي، مؤكداً عبر محاميه أنه اقام علاقة معها “برضى كامل”.

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