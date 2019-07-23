تعهد المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، بعد اختياره سفيراً للكرة الألمانية في 2019، بمساندة أحد المشاريع الرياضية التي لا تهدف للربح في جنوب أفريقيا.
قام المدربان الألمانيان، هورست كريتي، ورولاند بيشوف، المسؤولان عن الرابطة التي تعلن أسماء سفراء الكرة الألمانية في كل عام، بإزالة النقاب عن المشروع اليوم الإثنين في بريتوريا، دون حضور كلوب.
وتقوم الرابطة المذكورة بمساندة المشاريع الرياضية ذات الطابع الاجتماعي في العالم أجمع، كما تقوم باختيار المدربين واللاعبين الألمان، الذين يمثلوا صورة إيجابية لألمانيا في الخارج.
وقرر كلوب دعم هذا المشروع الذي ستحتضنه مدينة هوت باي الساحلية التي زارها المدرب الألماني في 2017، والذي يهدف إلى توحيد الأطفال من مختلف الطبقات الاجتماعية عن طريق كرة القدم وتعليمهم بعض القيم والقواعد الأخلاقية.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يدعم مشروعاً رياضياً للأطفال في جنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.