كلوب يدعم مشروعاً رياضياً للأطفال في جنوب أفريقيا

تعهد المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، بعد اختياره سفيراً للكرة الألمانية في 2019، بمساندة أحد المشاريع الرياضية التي لا تهدف للربح في جنوب أفريقيا.

قام المدربان الألمانيان، هورست كريتي، ورولاند بيشوف، المسؤولان عن الرابطة التي تعلن أسماء سفراء الكرة الألمانية في كل عام، بإزالة النقاب عن المشروع اليوم الإثنين في بريتوريا، دون حضور كلوب.

وتقوم الرابطة المذكورة بمساندة المشاريع الرياضية ذات الطابع الاجتماعي في العالم أجمع، كما تقوم باختيار المدربين واللاعبين الألمان، الذين يمثلوا صورة إيجابية لألمانيا في الخارج.

وقرر كلوب دعم هذا المشروع الذي ستحتضنه مدينة هوت باي الساحلية التي زارها المدرب الألماني في 2017، والذي يهدف إلى توحيد الأطفال من مختلف الطبقات الاجتماعية عن طريق كرة القدم وتعليمهم بعض القيم والقواعد الأخلاقية.