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لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي أمام برشلونة في دوية اليوم

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أعلن المدير الفني فرانك لامبارد عن تشكيل أمام في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل على ملعب سايتاما

2002 في اليابان ضمن منافسات بطولة كأس " راكوتين " الودية.

وجاء تشكيل تشيلسي أمام برشلونة كالأتي :           

كيبا ، أزبيليكويتا ، ديفيد لويز ، كريستنسين ، إيمرسون ، جورجينيو ، كوفاسيتش ، بيدرو ، مونت ، بوليسيك ، أبراهام .

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