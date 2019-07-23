لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي أمام برشلونة في دوية اليوم

أعلن المدير الفني فرانك لامبارد عن تشكيل تشيلسي أمام برشلونة في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل على ملعب سايتاما

2002 في اليابان ضمن منافسات بطولة كأس " راكوتين " الودية.

وجاء تشكيل تشيلسي أمام برشلونة كالأتي :

كيبا ، أزبيليكويتا ، ديفيد لويز ، كريستنسين ، إيمرسون ، جورجينيو ، كوفاسيتش ، بيدرو ، مونت ، بوليسيك ، أبراهام .