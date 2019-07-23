تشكيل برشلونة أمام تشيلسي .. جريزمان يقود الهجوم

أعلن المدير الفني إرنستو فالفيردي عن تشكيل برشلونة أمام تشيلسي في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل على ملعب سايتاما 2002 في اليابان ضمن منافسات بطولة كأس " راكوتين " الودية. في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل على ملعب سايتاما 2002 في اليابان ضمن منافسات بطولة كأس " راكوتين " الودية. وجاء تشكيل برشلونة أمام تشيلسي كالأتي : كالأتي : حراسة المرمى: تير شتيجن Advertisements خد الدفاع: جوردي ألبا ، أومتيتي ، بيكيه ، روبيرتو خط الوسط: بويج ، بوسكيتس ، أوريول بوسكيتس خط الهجوم : كولادو ، ديمبلي ، جريزمان

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