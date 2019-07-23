الهلال السعودي يضم كاريلو بشكل نهائي حتى 2023

أعلن نادي الهلال السعودي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء عن حصولة على توقيع اللاعب البيروفي أندريه كاريلو بشكل نهائي لمدة 4 مواسم مقبلة.
ونجحت إدارة نادي الهلال في الاتفاق مع بنفيكاالبرتغالي للحصول على خدمات اللاعب بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة مقابل 9 ملايين، و300 ألف دولار(34 مليون و875 ألف ريال سعودي).
وتم توقيع العقود في مقرالنادي صباح باكر اليوم في حضور رئيس النادي سعد بن نافل.
ونجح كاريلو في إقناع إدارة الهلال بقدراته بعد الأداء المميز الموسم الماضي حيث خاض مع الأزرق 33 مباراة سجل فيها 6 أهداف وصنع 13، وأصبح أكثر من صنع أهدافا للفريق طوال الموسم.
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