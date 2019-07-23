لجنة الحكام تستبعد جهاد جريشة وأمين عمر من المباريات المتبقية في الدوري

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، على استبعاد جهاد جريشة وأمين عمر الحكمين الدوليين، من المباريات الثلاثة المتبقية في بطولة المباريات الثلاثة المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز. وجاء قرار اللجنة بناء على طلب الحكمين نظرا لمعاناتهما من الإجهاد بسبب ضغط المباريات والمعسكرات الخاصة بالحكام خلال الفترة الأخيرة.

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