صور .. مديرية الشباب والرياضة بأسوان تكرم الفائزين في مشروع الموهبة والبطل الأولمبي

نظمت مديرية الشباب و الرياضة باسوان، حفل تكريم لللاعبين و اللاعبات الفائزين في اللقاءات المجمعة لمشروع الموهبة والبطل الاولمبي، و التي اقيمت بمحافظة الاسكندرية في الفترة من 12 الي 2019/7/15، تحت رعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة.

بحضور الاستاذ ناصر سليم وكيل المديريه للرياضة، و الاستاذ يوسف عبد الرحيم مدير الادارة العامة للرياضة، و الكابتن محمد بدر مدرب التايكوندو، وقام

بتوزيع شهادات التقدير علي الفائزين. وقد شارك في الألعاب تنس الطاولة والتايكوندو عدد من الشباب بالمحافظة وفازت كلا من:

وزن 29 بنات المركز الثانى ،حبيبه محمد عبد الله، وفي وزن 33 بنات، شروق ياسر محمود بالمركز الثاني، و في وزن 47 بنات فازت اللاعبة نور حسين علاء بالمركز الاول، ووزن 61

مركز ثانى اللاعبةهنا زغلول ابو الحمد، وفاز في وزن فوق 65 اولاد مركز ثالث محمد ابراهيم محمد، وفاز بالمركز الاول في وزن 57 اللاعب ايهاب محمد احمد، وفاز بالمركز الثالث اللاعب مصطفي محمود محمد في وزن 33ولاد، اما في وزن 53 اولاد ففاز بالمركز الثالث اللاعب عبد الرحمن احمد حسنين.

بينما الفائزين في العاب تنس الطاولة هم، فازت بالمركز الثانى منه الله ايمن سعد، وفي المركز الثالث همس عماد الدين احمد، و حصول اللاعبة سجى اسامه محمد علي المركز الخامس.

Advertisements