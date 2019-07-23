اليوم.. منتخب السلة يسعى للتأهل لدور الـ8 في بطولة الأفروكان على حساب تشاد

يخوض المنتخب الوطنى لكرة السلة رجال، اليوم الثلاثاء، مباراتة الثالثة فى بطولة الأفروكان، حيث يواجه منتخب تشاد فى تمام الثامنة وربع مساء اليوم.

يسعى المنتخب لحسم اللقاء من أجل التأهل لدور الـ8 بعد هزيمته فى اللقاء السابق أمام منتخب تونس.

يعتمد عصام عبدالحميد، المدير الفني، على اللاعبين، هيثم

كمال، باسم الليثي، أحمد هاشم، عمر هشام، وليد عبدالجواد، أحمد مهيب، رامى إبراهيم، أحمد عزب، عمرو عبدالقادر، إبراهيم خالد، مصطفى مكاوي، عمر عزب.

كان المنتخب حقق الفوز فى المباراة الأولى أمام غينيا، وتلقى الهزيمة فى اللقاء الثانى أمام

منتخب تونس، مما جعله يلعب مباراة فاصلة لضمان التأهل لدور الثمانية، بينما تأهلت تونس مباشرةً عقب التغلب على غينيا ومصر.

وصرح المهندس إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، ورئيس البعثة، بأننا نسعى جاهدين من أجل الوصول للأدوار النهائية وحجز مركز من المراكز الثلاثة الأولى للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بناءً على لائحة الاتحاد الأفريقي، التي أكدت وصول ثلاثة منتخبات أفريقية للأولمبياد.