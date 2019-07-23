يوسف القماش يحتل المركز الـ 24 في الترتيب العام لبطولة العالم للسباحة

نجح يوسف القماش لاعب منتخب مصر للسباحة في تحطيم الرقم المصري المسجل ضمن سباق ٥٠ متر سباحة صدر بزمن ٢٧:٦٢ ثانية. سباق ٥٠ متر سباحة صدر بزمن ٢٧:٦٢ ثانية. وتمكن المقاش من احتلال المركز الـ ٢٤ فى الترتيب العام للسباق ضمن منافسات بطولة العالم للسباحة المقامة حاليًا في كوريا.

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