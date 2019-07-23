علمت "الوفد"، عقوبات لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، على يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك ومحمود الجزار لاعب الجونة، بعد طردهما في مباراة الفريقين أول أمس الأحد بالدوري. بعد طردهما في مباراة الفريقين أول أمس الأحد بالدوري. واستقرت لجنة المسابقات، على إيقاف كل لاعب 3 مباريات مع تغريم كل منهما 5 آلاف جنيه، بعدما ورد في تقرير الحكم أن الثنائي حدث بينهما "ضرب من دون كرة" أثناء اللقاء. كل لاعب 3 مباريات مع تغريم كل منهما 5 آلاف جنيه، بعدما ورد في تقرير الحكم أن الثنائي حدث بينهما "ضرب من دون كرة" أثناء اللقاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على عقوبة يوسف أوباما بعد طرده في مباراة الزمالك والجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.