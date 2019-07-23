أكد النجم الهولندي، ومدافع نادي ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، أن حصوله على الكرة الذهبية لعام 2019 سيكون أمرًا رائعًا، إلا أنه لا يزال يأمل في المزيد من التطور في المستوى خلال الفترة المقبلة.
كانت العديد من التقارير رشحت فان دايك للحصول على لقب أفضل لاعب في العالم فيالعام الحالي، متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة، بعدما قدم أداءً رائعًا، كان أحد أهم أعمدة ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
قال فيرجيل فان دايك تعليقًا على هذه الأنباء: لا شك أنها ستكون جائزة مدهشة ورائعة،لكنني لا أركز في الأمر في التوقيت الحالي، كل ما أفكر به هو المزيد من التطور في المستوى من أجل الاستمرار في الظهور بالمستوى المأمول.
أضاف فان دايك: أنا صارم جدًا مع نفسي، ولدي العديد من الأفكار لتطوير مستواي، وأعلم أن أي خطأ أرتكبه لن يتذكر الكثيرون ما قدمته في السابق، لذلك لابد من بذل كل الجهود في الموسم المقبل لمزيد من التقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر فان دايك: الكرة الذهبية ستكون أمرًا مذهلًا لكنني أرغب في التطور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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