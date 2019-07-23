رياضة | كريستال بالاس يرفض ضم "محمد النني" لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستال بالاس يرفض ضم "محمد النني" لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو بأن موقف "محمد النني" ومستقبله في أرسنال والبريميرليج أصبح أكثر غموضًا، وذلك بعدما رفض نادي كريستال بالاس ضم اللاعب الدولي المصري ضمن صفقة تبادلية بين الناديين قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية في إنجلترا.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، بأن أرسنال قد عرض رسمي إلى كريستال بالاس، وذلك بشأن حصوله على خدمات "ويلفريد زاها" لاعب ساحل العاج مقابل حصول كريستال بالاس على خدمات محمد النني أو كارل جنكينسون بالإضافة إلى إعارة لاعب شاب من الجانرز، ودفع مبلغ مالي، ولكن العرض قد قوبل بالرفض من جانب مسؤولي كريستال بالاس.

وأكدت الصحيفة، بأن "البالاس" يريد الحصول على مبلغ مالي كبير بعض الشيء للتنازل عن خدمات زاها لمصلحة أرسنال ويرفض الحصول على لاعبين في صفقة تبادلية.

وكان محمد النني قد أقترب من الرحيل عن صفوف الأرسنال خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وأصبح قريب من الإنضمام إلى صفوف نادي لندني آخر وهو "ويستهام"، وذلك بحسب تقارير صحفية أكدت بأن النني مطلوب في ويست هام مقابل 10 مليون يورو.