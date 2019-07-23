رياضة | 5 تغييرات منتظرة في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 تغييرات منتظرة في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على إجراء بعض التغييرات في تشكيل الفريق خلال مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويدفع الجهاز الفني بالمغربي خالد بوطيب منذ البداية على حساب عمر السعيد في خط الهجوم بجانب مشاركة محمد عبد الغني في خط الدفاع على حساب محمود حمدي الونش، وعماد السيد في حراسة المرمى بدلا من عمر صلاح.

ويعود عبدالله جمعة للمشاركة في مركز الظهير الأيسر بدلا من بهاء مجدي عقب انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها.