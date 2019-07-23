رياضة | إصابة الوافد الجديد للمنصورة بقطع في الرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة الوافد الجديد للمنصورة بقطع في الرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب لاعب خط وسط فريق المنصورة مؤمن فكرى والمنضم حديثا من فريق الحمام لمدة 6 أشهر لإصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء أداء تدريبات الفريق الأول الجماعية.

وجاء تشخيص الطبيب محمود السروجي بإصابة اللاعب برباط صليبي، وذلك بعد إجراء أشعة علي قدم اللاعب اليوم الثلاثاء وتم إبلاغ اللاعب علي الفور وإجتمع زملائه بفندق الإقامة لمواساة اللاعب الذي نزل الخبر عليه كالصاعقة.