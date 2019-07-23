رياضة | إصابة الوافد الجديد للمنصورة بقطع في الرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة الوافد الجديد للمنصورة بقطع في الرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يغيب لاعب خط وسط فريق المنصورة مؤمن فكرى والمنضم حديثا من فريق الحمام لمدة 6 أشهر لإصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء أداء تدريبات الفريق الأول الجماعية.
وجاء تشخيص الطبيب محمود السروجي بإصابة اللاعب برباط صليبي، وذلك بعد إجراء أشعة علي قدم اللاعب اليوم الثلاثاء وتم إبلاغ اللاعب علي الفور وإجتمع زملائه بفندق الإقامة لمواساة اللاعب الذي نزل الخبر عليه كالصاعقة.
وقال مؤمن فكرى بعد علمه بالإصابة لموقع الخليج 365 الرياضي، "راضي بقضاء الله كنت أتمنى أن أبدأ الموسم مع فريق المنصورة وتحقيق إنجاز الصعود ولكن هذه إرادة المولي عز وجل وأتمني التوفيق لفريقي فيما هو قادم".