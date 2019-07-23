رياضة | الأهلي يُعدل موعد المران الأخير قبل مواجهة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يُعدل موعد المران الأخير قبل مواجهة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي تغيير ميعاد مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء.

وفضل لاسارتي تغيير ميعاد المران إلى الساعة الخامسة عصرًا وذلك في أخر التحضيرات قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا الأربعاء.

وكان من المنتظر أن يؤدي الأهلي مرانه الأخير على ستاد التتش صباح اليوم الثلاثاء، لكن الجهاز الفني فضل إقامته عصرًا على أن يقوم بعده بإعلان قائمة الفريق لمباراة الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غداً الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.