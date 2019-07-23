رياضة | أزمة في المقاولون العرب تقرب الأهلي من لقب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في المقاولون العرب تقرب الأهلي من لقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه النادي الأهلي في مباراة صعبة امام المقولون العرب غدًا الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد مواجهة الغد هي قبل الأخيرة للقلعة الحمراء، ويتبقى له لقاء الزمالك هذا الموسم، والفوز امام ذئاب الجبل يمثل له الفوز بالدوري.

ويغيب أحمد علي، هداف الدوري برصيد 18 هدفًا، هو أبرز التغييرات التي حدثت في صفوف المقاولون منذ توقف الدوري، حيث انتقل لنادي بيراميدز مستخدما الشرط الجزائي في عقده.

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وأثار غياب أحمد علي عن اللقاء المقبل جدلا كبيرا، حيث انتقد الزمالك منافس الأهلي على اللقب، هذا الأمر، مبديا تعجبه من رحيل اللاعب قبل انتهاء الموسم.

ويستمر غياب اللاعب الشاب الموهوب طاهر محمد طاهر لعدم الجاهزية بعد غيابه طويلاً للإصابة.

وبالتالي يفقد نادي المقاولون العرب أهم لاعبين امام الأهلي في مباراة الحسم للدوري المصري الممتاز الذي يتبقى له 3 نقاط لحسم اللقب.