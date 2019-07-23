رياضة | بارتوميو يفاجئ نجم برشلونة بقرار ناري

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة بشأن رغبة إدارة برشلونة برئاسة ماريا جوسيب بارتوميو في الإبقاء على الفرنسي عثمان ديمبلي حتى نهاية عقده.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية إن برشلونة لن يعلن أي صفقة جديدة للفريق حتى العودة من رحلة اليابان يوم 28 يوليو الجاري.

وتابعت الصحيفة: "عثمان ديمبلي غير قابل للبيع، حتى دخوله ضمن صفقة نيمار أمر غير ممكن، الإدارة برئاسة ماريا بارتوميو تثق بالفرنسي كثيرًا".