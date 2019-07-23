اونلاين | كورة أون لاين live مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي بث مباشر Messi and griezmann رابط متعدد كورة لايف ماتش برشلونة beIN bar

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مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم الثلاثاء 23-7-2019 بث مباشر بجودة عالية شاهد عبر رابط يلا شوت yalla shoot، حيث تدور رحى مباراة من العيار الثقيل بين كلا من فريق برشلونة الإسباني ونظيره تشيلسي الإنجليزي، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2019-2020 ، حيث يقيم الفريقان معسكرهم التحضيري بدولة اليابان.

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ومن المقرر أن يصطدم الفريق الإسباني بنظيره الإنجليزي، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الواحدة والظهر ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية والنصف بتوقيت أبو ظبي.

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ويحتضن ملعب سايتاما المباراة الودية بين البارسا والبلوز، ويمكنكم مشاهدة أحداثها مباشرة، من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي تو beIN SPORTS HD 2 فضلاً عن روابط البث المباشر التي يوفرها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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من المتوقع ان يبدأ إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة هذه المواجهة بتشكيل مكون من: تير شتيجن، نيسلسون سيميدو - كلير توديبو - صامويل أومتيتي - سيرجي روبيرتو، رافينيا - دي يونج - ريكي بويج، أنطوان جريزمان - بيريز - عثمان ديمبلي.

بينما سيكون تشكيل البلوز بقيادة مدربهم الجديد فرانك لامبارد كالتالي: ويلي كاباييرو، دافيد زاباكوستا - فيكايو توموري - دافيد لويز - إيمرسون، ماسون مونت - جورجينهو - ماتيو كوفاسيتش، ميتشي باتشوايي - روس باركلي - تامي أبراهام.

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ومن الجدير بالذكر ان البلاوجرانا قد خسر كأس ملك إسبانيا أمام فريق فالنسيا بهدفين مقابل هدف، وكان البارسا لقب الليجا للمرة الثانية على التوالى والـ26 فى تاريخه منذ أربع جولات، بعد أن حصد 87 نقطة طوال مشواره في الليجا، جمعم من 26 فوز وتسع تعادلات وثلاث هزائم فقط.