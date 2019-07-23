الان تتابع الهلال السعودي يتعاقد مع كاريلو لمدة أربع سنوات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلن الهلال وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الليلة الماضية التعاقد مع أندريه كاريلو لاعب منتخب بيرو لمدة أربع سنوات. وخاض كاريلو الموسم الماضي في الهلال على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي لكن الفريق السعودي أعلن إنهاء الصفقة والتعاقد معه بشكل نهائي. Advertisements وقال الهلال عبر حسابه على تويتر “وقع رئيس النادي فهد بن سعد بن نافل عقدا مع أندريه كاريلو لمدة أربع سنوات. “جرت مراسم توقيع العقد في مقر إقامة الفريق في مدينة لينز النمساوية. ويستعد كاريو للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم

الثلاثاء”. ولعب كاريلو (28 عاما) في سبورتنج لشبونة في الفترة بين 2011 و2015 ثم انتقل إلى منافسه المحلي بنفيكا وقضى الموسم قبل الماضي معارا إلى واتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال السعودي يتعاقد مع كاريلو لمدة أربع سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.