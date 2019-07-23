الهلال السعودي يعلن تعاقده مع البيروفي كاريلو لمدة أربعة أعوام

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الثلاثاء تعاقده رسميا مع اللاعب البيروفي أندري كاريلو لمدة أربعة أعوام، قادما من بنفيكا البرتغالي.

وجرى توقيع العقد من قبل اللاعب وفهد بن سعد بن نافل رئيس النادي، في معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة لينز النمساوية.

وذكر نادي الهلال في بيان نشره عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" :"وقع رئيس النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل عقدا مع البيروفي أندري كاريلو... يمتد عقد البيروفي أندري كاريلو لمدة أربع سنوات".

وكان كاريلو قد انضم إلى صفوف الهلال في الصيف الماضي بعقد إعارة لمدة موسم واحد من بنفيكا.