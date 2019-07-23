سر فشل انتقال لاعب ريال مدريد إلى ميلان

اقترب داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، من الرحيل عن صفوف الملكي إلى آرسنال، هذا الصيف.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أنَّ سيبايوس كان قريبًا من الانضمام لميلان، لاسيما وأنَّ اللاعب أبدى موافقته على عرض النادي الإيطالي.

وأشار إلى أن داني، وافق على الانتقال إلى ميلان، رغم أنه لن يشارك أوروبيًا بالموسم الجديد، لكن لاعب الملكي يعرف جيدًا مشروع النادي الجديد وثقله التاريخي.

ولفت إلى أن العائق الذي منع سيبايوس من الانتقال إلى ميلان، يتمثل في صيغة رحيله عن ريال مدريد، موضحًا أن الملكي رغب في انتقاله للروسونيري، على سبيل الإعارة، دون وجود شرط ينص على أحقية، أو التزام بالشراء في نهاية فترة الإعارة.

وختم بأن ميلان لا يريد استغلال أي لاعب على سبيل الإعارة، ثم يعود إلى ناديه أو يرحل لأندية أخرى، وهو ما تسبب في توقف المفاوضات بين الناديين.