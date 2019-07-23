هدف مانشستر يونايتد يعترف برغبته في اللعب بالبريميرليج

اعترف برونو فيرنانديز، لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، برغبته في خوض تجربة بأحد الأندية الإنجليزية، وذلك وسط أنباء تفيد باهتمام مانشستر يونايتد بضمه.
وسُئل الدولي البرتغالي عن مدى صحة اقترابه من المان يونايتد هذا الصيف، فأجاب في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قائلًا: "لا أهتم بسوق الانتقالات، ولقد تحدثت بشأن ذلك مرات عديدة".
ويستعد فيرنانديز للمشاركة مع لشبونة في مباراة ودية ضد ليفربول الإنجليزي، الخميس المقبل، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل.
وبسؤاله عما إذا كانت هذه هي مباراته الأخيرة بقميص الفريق البرتغالي، أجاب: "لا أعلم، المدرب من سيقرر".
وأكمل: "لقد قلت مسبقًا بأنني أود اللعب في إنجلترا، لكني لا أهتم بذلك في الوقت الراهن، وإذا سنحت لي الفرصة هذا الموسم، فالقرار يعود للنادي، فأنا لست المسؤول".
وكانت تقارير صحفية عديدة قد أفادت بتقدم المان يونايتد بعرض رسمي لضم اللاعب، صاحب الـ24 عامًا، إلا أن ناديه لا يريد التخلي عنه بمبلغ أقل من 60 مليون جنيه إسترليني.
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