إيمري يمدح صفقة آرسنال المنتظرة من ريال مدريد

قال أوناي إيمري، مدرب آرسنال، إنَّه معجب بأداء داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، إذ يعمل النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ضم لاعب جديد.

ولم يتعاقد آرسنال مع أي لاعب حتى الآن لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أن سيبايوس، 22 عامًا، قريب من الانتقال للنادي اللندني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال إيمري، قبل مواجهة ريال مدريد في كأس الأبطال الدولية في واشنطن اليوم الثلاثاء "نتحدث عن إمكانية التعاقد مع لاعب واحد. لدينا بعض الأسماء والنادي يعمل على ذلك".

وأضاف عن اللاعب الذي بدأ مسيرته مع ريال بيتيس قبل الانتقال لنادي العاصمة الإسبانية في 2017: "سيبايوس لاعب جيد للغاية. أعرفه منذ بدايته في (ريال) بيتيس ثم في ريال مدريد".

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وتابع "قدم أداء رائعا مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما ونال مع الفريق لقب بطولة أوروبا 2019".

ولو انتصر آرسنال على ريال مدريد سيعود إلى إنجلترا بسجل مثالي في جميع مبارياته في جولته الأمريكية.

وقدم اللاعبون الشبان أداء جيدا وسجلوا 7 من 8 أهداف للفريق حتى الآن، لكن إيمري يخطط لإشراك اللاعبين الكبار.

وتابع "(في مواجهة ريال) سأمنح وقتا أطول للاعبين الذين أفكر في إشراكهم ضد نيوكاسل يونايتد (في أول مباراة للفريق في الدوري الممتاز باستاد سانت جيمس بارك يوم 11 أغسطس)".