شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يراقب الزمالك عبر بوابة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتطلع جهاز الدراويش من خلال دراسة شريط المباراة للوقوف على اهم نقاط القوة والضعف للمنافس للعمل على استغلالها من أجل تحقيق نتيجة ايجابية فى ختام مشواره المحلى هذا الموسم.
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.
وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".
يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
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