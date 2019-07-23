الإسماعيلى يراقب الزمالك عبر بوابة الجونة...

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جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى مباراة الزمالك مع الجونة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، قبل المواجهة المرتقبة بينهما فى اللقاء المؤجل من الأسبوع 27 للدوري.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال دراسة شريط المباراة للوقوف على اهم نقاط القوة والضعف للمنافس للعمل على استغلالها من أجل تحقيق نتيجة ايجابية فى ختام مشواره المحلى هذا الموسم.

يلتقى الزمالك والإسماعيلى غداً (الأربعاء)، لحساب مؤجلات الأسبوع الــ27 بمسابقة الدورى المحلى باستاد بتروسبورت.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

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وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.