شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موقف بيراميدز من بيع قفشة للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو الأهلى ترحيباً من إدارة بيراميدز فى صفقة شراء محمد مجدي قفشة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد الجلسة التى جمعت الوكيل المكلف بإنهاء الصفقة من الأهلى مع إدارة بيراميدز أمس، فى الوقت الذى لازال هناك تمسك من جانب بيراميدز برجب بكار ظهير أيمن الفريق والذي يرغب الأهلى أيضاً فى ضمه لتدعيم دفاع الفريق.

ووقع قفشة للأهلى منذ فترة، كما وقع اللاعب على رغبة تُفيد برغبته فى اللعب للفريق الأحمر، مفضلاً العرض الأهلاوي على جميع العروض التي تلقاها مؤخراً وكان أحدهما من أحد الدوريات العربية.

ومن المقرر أن تعقد جلسة أخرى خلال الساعات القادمة لإنهاء الصفقة بشكل رسمي والاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية بين الطرفيين، خاصة أن بيراميدز يرغب فى ضم أكثر من لاعب فى صفوف الأهلى أبرزهم محمد شريف وحسين السيد وأحمد ريان.