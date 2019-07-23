شكرا لقرائتكم البلدوزر وحسن ورقة الزمالك الأخيرة للفوز بصفقة عواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الأخيرة، عرضا من جانب مسؤولي الزمالك على نظرائهم في الإسماعيلي لإنهاء صفقة ضم محمد عواد حارس الدراويش ويقتضي العرض بمنح الثنائي محمد حسن ومصطفي محمد"البلدوزر" للدراويش مقابل انتقال عواد للفريق الأبيض مع دفع مقابل مالى.

كان الإسماعيلي قد طلب من الزمالك الحصول علي خدمات مساك أو لاعب وسط مدافع بجانب مهاجم في صفقة عواد خاصة إن الإسماعيلي يرغب في تعويض انتقال مدافعه محمود متولي للأهلي قبل إتمام الصفقة خاصة إن اللاعب يجيد في مركزي المساك ولاعب الوسط، لذلك عرض مسئولو الزمالك انتقال حسن للدراويش من أجل ضم عواد.

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ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة مفاوضات مكثفة من جانب مسئولي الزمالك مع الإسماعيلي لإنهاء صفقة ضم عواد للدراويش بعدما رفض مسئولي القلعة البيضاء الاستغناء عن أحد مدافعيه في الصفقة وتم عرض لاعب الوسط محمد حسن.