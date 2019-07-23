شكرا لقرائتكم البلدوزر وحسن ورقة الزمالك الأخيرة للفوز بصفقة عواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة مفاوضات مكثفة من جانب مسئولي الزمالك مع الإسماعيلي لإنهاء صفقة ضم عواد للدراويش بعدما رفض مسئولي القلعة البيضاء الاستغناء عن أحد مدافعيه في الصفقة وتم عرض لاعب الوسط محمد حسن.
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