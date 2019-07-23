شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يغلظ عقوبة أوباما بعد طرده أمام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، عقوبات لجنة المسابقات، على يوسف أوباما لاعب الزمالك ومحمود الجزار لاعب الجونة، بعد طردهما في مباراة الفريقين أول أمس الأحد بالدوري.

واستقرت لجنة المسابقات، على إيقاف كل لاعب 3 مباريات مع تغريم كل منهما 5 الاف جنيه، بعدما ورد في تقرير الحكم ان الثنائي حدث بينهما "ضرب بدون كرة" أثناء اللقاء.