شكرا لقرائتكم مدرب منتخب شباب كرة اليد : صربيا منتخب قوي ويملك حارس عملاق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد مواجهة صربيا فى دور الـ 16 بكأس العالم بأسبانيا المحدد لها غدا الأربعاء بأنها قوية جدا.

وأكد محروس على قوة المنتخب الصربى لا متلاكه حارس مرمى على أعلى مستوى ، مشيرا على أنه فى المقابل لاعبى الفراعنة لديهم شعور بالمسئولية و سيبذلون قصارى جهدعم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى هذا المحفل الدولى .

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و تأهل منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ 16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 و تحقيق العلامة الكاملة .

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال ، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 و يحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت و أخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا .