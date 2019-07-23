شكرا لقرائتكم عماد فتحي يقترب من اللعب لهذا النادى بعد فشل انتقاله إلى سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيرت وجهة عماد فتحي فى الساعات الماضية من الاعارة لنادى سموحة إلى اللعب لنادى وادي دجلة حيث اقترب اللاعب من الانتقال معارا لصفوف الغزلان في صفقة انتقال لاعب الأخير محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق الدجلاوي للقلعة البيضاء في الموسم الجديد.

وحالت الساعات الأخيرة الماضية، دون استكمال اعارة إلى الفريق السكندري، حيث تغيرت وجهة فتحي لاعب وسط الزمالك المنتهي إعارته لإنبي حيث أعلن مسئولو الزمالك من قبل إعارة اللاعب إلي سموحة ولكن لم يتم تنفيذ الصفقة بشكل رسمي خاصة إن النادي السكندري يبالغ في متطلباته المالية بشأن انتقال محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري للقلعة البيضاء بحسب مسئولي الزمالك.

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ويحاول الزمالك الاستفادة من خدمات عبد العاطي لدعم مركز الوسط بالموسم الجديد خاصة بعد الجلسة التي عقدت معه وشهدت إبداءه الرغبة في الانضمام للفريق الأبيض في الموسم الجديد.