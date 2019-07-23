شكرا لقرائتكم الأهلي يعدل موعد مرانه الأخير استعدادا لحسم الدوري أمام المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتدرب الأهلي صباح اليوم الثلاثاء فى تمام العاشرة صباحاً، على أن يتناول الفريق وجبة الغذاء، ويتوجه بعدها للإسكندرية للمبيت هناك قبل المواجهة المرتقبة،بحسب جدول الاستعداد الموضوع لمواجهة الذئاب من قبل.
وأبلغ الجهاز الفني اللاعبين بتغيير موعد المران بعد تدريب الأمس، بحيث يقام فى الخامسة مساء على أن يتوجه الفريق للإسكندرية بعدها.
يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب غدٍ الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعدل موعد مرانه الأخير استعدادا لحسم الدوري أمام المقاولون... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.