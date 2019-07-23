شكرا لقرائتكم الأهلي يعدل موعد مرانه الأخير استعدادا لحسم الدوري أمام المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، تعديل موعد مران الفريق الأخير قبل مواجهة المقاولون العرب ،والمقرر اقامته اليوم الثلاثاء.

ويتدرب الأهلي صباح اليوم الثلاثاء فى تمام العاشرة صباحاً، على أن يتناول الفريق وجبة الغذاء، ويتوجه بعدها للإسكندرية للمبيت هناك قبل المواجهة المرتقبة،بحسب جدول الاستعداد الموضوع لمواجهة الذئاب من قبل.

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وأبلغ الجهاز الفني اللاعبين بتغيير موعد المران بعد تدريب الأمس، بحيث يقام فى الخامسة مساء على أن يتوجه الفريق للإسكندرية بعدها.

يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب غدٍ الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.