شكرا لقرائتكم منتخب شباب اليد يواجه صربيا فى دور الـ 16 بكأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس ، مباراة دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى أسبانيا أمام صربيا و المحدد لها ظهر غدا الأربعاء. وبحسب برنامج منتخب شباب كرة اليد اليوم ، فانه يتضمن تناول الإفطار و تدريب فى الواحدة ظهرا ، على أن يحصل اللاعبين على فترة راحة قبل إقامة محاضرة السابعة مساءا و أخيرا تناول العشاء التاسعة مساءا . وتأهل منتخب مصر للشباب إلى دور الـ 16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 و تحقيق العلامة الكاملة . Advertisements وفاز منتخب مصر على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 و يحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت و أخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا . ويحاول الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى ستستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية .

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