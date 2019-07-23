شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يصل القاهرة اليوم لمواجهة الزمالك فى قمة أولاد العم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل الإسماعيلى مساء اليوم الثلاثاء إلى القاهرة ، فى إطار البرنامج التحضيرى لمواجهة الزمالك على ستاد بتروسبورت غدا الاربعاء لحساب مؤجلات الأسبوع الــ27 بمسابقة الدورى المحلى.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامى بملعبه قبل السفر للقاهرة وسينتظم لاعبى الفريق فى معسكر مغلق عقب المران الرئيسى مساء اليوم للحفاظ على تركيز اللاعبين .

ويقبع الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

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فيما هبط كل من النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

وستنتهى مسابقة الدورى العام بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة