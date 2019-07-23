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الزمالك يخوض مرانه الأخير قبل موقعة الإسماعيلي فى الدورى...

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جدة - عمرو شويل يخوص فريق الكرة بنادي الزمالك ، بقيادة خالد جلال خوض مران الفريق الأخير ، مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب بتروسبورت، استعدادا لمواجهة الاسماعيلي ببطولة الدوري الممتاز.

 

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلى، غدٍ الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة.

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وأنهى الأبيض مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة إن أي تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.

 

 

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