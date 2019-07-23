بتروجت يواصل دعم صفوفه ويتعاقد مع عبدالرازق...

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جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو بتروجت مع خالد عبد الرازق مدافع النجوم والمقاولون السابق فى صفقة انتقال حر بعد رحيل الأخير عن النجوم عقب هبوط فريقه للقسم الثانى. كان النجوم قد هبط للقسم الثانى بعدما احتل مؤخرة جدول المسابقة برصيد 25 نقطة فى الموسم الأول له مشاركة بالدورى. ويسعى الجهاز الفنى لبتروجت بقيادة محمد عودة إلى تجهيز فريق قوى قادر على المنافسة بالقسم الثانى والذى سيشهد صراعا قويا للصعود للدورى الممتاز خاصة وأن يضم تسع أندية شاركت من قبل بدورى الأضواء. Advertisements كان مجلس إدارة بتروجت قد وافق علي رحيل الثنائى أحمد العجوز والتنزانى حميد ماو لصفوف إنبى بعد المفاضلة بين كافة العروض التى وصلت للثنائى.

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