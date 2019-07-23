مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء Kora live كورة لايف بث مباشر برشلونة...

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Kora live كورة لايف بث مباشر برشلونة وتشيلسي كورة ستار Kora كورة اون لاين بث مباشر برشلونة Barcelona Yalla shoot يوتيوب، يتابع اليوم عشاق الفريق الكتالوني برشلونة أولى مباريات الفريق التحضرية للموسم الجديد أمام الفريق اللندني تشيلسي والتي تقام في جولة آسيوية في موعد لم يتعود عليه أنصار الفريق وهو في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مكة، وينتظر جمهور البرسا الظهور الأول للصفقة التي أحدثت ضحة كبيرة ألا وهو اللاعب جريزمان بقميص البرسا

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