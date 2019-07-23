القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتشيلسي اليوم بتردداتها 23/7/2019 تابع التشكيلة المتوقعة لكلا...

نتابع معكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتشيلسي حيث يلتقي نادي برشلونة ضد تشيلسي على ملعب سايتاما الذي يقع في مدينة سايتاما اليابانية في يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2019، وتعد مباراة برشلونة وتشيلسي من أهم المباريات التحضيرية وسوف نقدم لكم التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين، فما هي إلا دقائق قليلة وتبدأ المباراة التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، تابعونا علي موقع عرب نيوز للمزيد.

ومن المتفق عليه أنه سيلاقي نادي برشلونة نادي اللاعب أندرايس أنيستا بحيث يلعب شوط مع فريقه وشوط مع برشلونة وتعد تلك لفتة طيبة من اللاعب.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتشيلسي

تم إعلان القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتشيلسي التي يتم بثها عن طريق شاشات شبكة قنوات beIN SPORTS وسوف يتم إذاعة مباراة برشلونة ضد تشيلسي عبر القناة beIN SPORTS HD 2 وستتم شبكة قنوات بي إن سبورت إذاعة باقي المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد 2020 عبر شاشتها

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موعد المباراة برشلونة وتشيلسي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد المباراة برشلونة وتشيلسي التي ستقا في تمام اليوم 23 يوليو 2019 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت مصر ظهرا وفي تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت غرينيتش

تردد قناة بي إن سبورت 1 و2 beIN SPORTS HD لمتابعة مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم في ودية الأندية بعد دقائق

التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين

من المتوقع أن يبدأ أيرنيستو فالفيردي التشكيل بخطة 3-4-3 حيث يبدأ في حراسة المرمى تير شتيجن وثم في خط الدفاع نيلسون سيميدو، أومتيتي، توديبو، سيرجي روبيرتو، وفي نصف الملعب سيبدأ ب رافينا وفيدال ودي يونج ثم في خط الهجوم أنطوان جريزمان، عثمان ديمبلي، وفي الأمام بيريز، أما على الجانب الآخر من المتوقع 4-3-3 حيث في حراسة المرمى كيبا وفي خط الدفاع أذبليكويتا ودايفد لويز وروديجر وماركوس ألونسو، ثم في نصف الملعب نجولو كانتي وجورجينهو وكوفاسيتش وفي الأمام بيدرو وأولفي جيرو وهودسون أودي.