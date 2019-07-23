القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتشيلسي اليوم بتردداتها تابع تشكيلة الفريقين ومواعيد المباراة...

نقدم لكم من خلال هذا المقال مواعيد مباريات برشلونة وآخر أخبار وتطورات مباراة ودية تعد من أهم المباريات الودية التحضيرية لموسم 2020 وهي مباراة برشلونة وتشيلسي الإنجليزي في إطار المباريات الودية التحضيرية على ملعب سايتاما، وهو ملعب كرة قدم يقع في مدينة سايتاما اليابانية وسوف تقام مباراة برشلونة اليوم الثلاثاء، وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتشيلسي اليوم كلها وتردداتها وأيضا تشكيلة برشلونة اليوم فتابعونا.

يدخل نادي برشلونة اللقاء منتعش بالصفقة القوية التي حدثت في سوق إنتقالات الخاص بصيف 2019 بإنتقال أنطوان جريزمان من نادي أتليتكو مدريد إلى نادي برشلونة بعدما تم كسر العقد الخاص به عن طريق دفع الشرط الجزائي لنادي أتليتكو مدريد، وأيضا يدخل نادي تشيلسي الانجليزي بآمال كبيرة في اللقاء بعدما تمت إقالة المدرب الإيطالي السابق للفريق ماوريسيو ساري من تدريب الفريق وتم تعيين فرانك لامبارد خلفاً له ويعتبر فرانك لامبارد نجمة من النجوم الساطعة في تاريخ تشيلسي الإنجليزي إن لم تكن أشهر نجمة في تاريخه حيث يعد هو الهداف التاريخي للفريق.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتشيلسي

تم إعلان من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت أنه سوف يتم إذاعة اللقاء عبر شاشتها والقناة الناقلة هي beIN SPORTS HD 2 وحيث أنه لم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن وسوف نتابع معكم آخر أخبار تعيين المعلق من خلال هذا المقال.

Advertisements

تردد قناة بي إن سبورت 1 و2 beIN SPORTS HD لمتابعة مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم في ودية الأندية بعد دقائق

مواعيد مباريات برشلونة وتشيلسي

تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2019 في تمام الساعة

12:30 بتوقيت مصر

13:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية

14:30 بتوقيت الإمارات

تشكيلة برشلونة اليوم

تتابعون تشكيلة برشلونة اليوم حيث يدخل الفريقان دون أي غيابات في تلك المباراة الهامة، ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي بالتشكيلة الأساسية مع بعض التعديلات كإشراك بولسيتش اللاعب الأمريكي المنضم حديثاً لصفوف الفريق وبعض التعديلات الآخرى الخفيفة، أما على الجانب الآخر فمن الأكيد هو إشراك الصفقة الجديدة المدوية أنطوان جريزمان في المباراة وكذلك الصفقة التي صنفها البعض أنها الأهم في المريكاتو الصيفي وهو اللاعب فرينكي دي يونج لاعب وسط ملعب أياكس السابق المنضم حديثاً لصفوف برشلونة.