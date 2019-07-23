ترتيب الدوري المصري قبل مواجهتي الأربعاء الحاسم.. والأهلي يضمن اللقب في هذه الحالة.. وفرصة واحدة لاستمرار الزمالك في المنافسة

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصرية، على موعد مع مباراتين هامتين، يوم الأربعاء، قد تُحسم خلالهما بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

المباراة الأولى، سيواجه الأهلي، المقاولون العرب في الثامنة مساء الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

وفي نفس الموعد، يستضيف الزمالك، نظيره الإسماعيلي، على ملعب بتروسبوؤت، ضمن منافسات الجولة الـ27 المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول بـ74 نقطة، من 32 مباراة، متفوقا على بيراميدز الوصيف بـ4 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الزمالك الثالث.

الأهلي يحسم اللقب في هذه الحالة

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وتعتبر المباراة حاسمة بالنسبة للأهلي، لأنه في حال فوزه على المقاولون سيتوج رسميا بطلا للدوري، قبل مواجهته الأخيرة مع الزمالك.

وتعادل الزمالك منذ أيام أمام الجونة، بهدفين لكل منهما، ويأمل المارد الأحمر في استغلال تعثر منافسه لحسم اللقب.

حالة واحدة تضمن للزمالك الاستمرار في المنافسة

بات على الزمالك الفوز بالمباراتين المقبلتين أمام الإسماعيلي والأهلي، على ألا يفوز الأحمر أمام المقاولون، ليسقط في فخ الهزيمة أو التعادل لإبقاء آمال الفريق الأبيض في المنافسة.

جدول الدوري