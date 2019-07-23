موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره الإسماعيلي، في الثامنة مساء الأربعاء، على ملعب بتروسبوؤت، ضمن منافسات الجولة الـ27 المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين، فيما يتصدر الأهلي المسابقة بـ 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.

وتعادل الزمالك منذ أيام أمام الجونة، بهدفين لكل منهما، ليهدي الأهلي فرصة عظيمة لحسم اللقب لصالحه في حال فوزه على المقاولون العرب.

وبات على الزمالك الفوز بالمباراتين المقبلتين على ألا يفوز الأحمر أمام المقاولون، ليسقط في فخ الهزيمة أو التعادل لإبقاء آمال الفريق الأبيض في المنافسة.

ويتبقى للفريق الأبيض مباراتين الأولى أمام الإسماعيلى والثانية ضد الأهلى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.

تشكيل الزمالك

يغيب عن الزمالك كهربا بسبب أزمته الأخيرة مع رئيس النادي، وجنش وخالد بوطيب للإصابة، ويوسف أوباما للإيقاف بعد طرده في مباراة الجونة.

ومن المتوقع أن يبدأ خالد جلال، المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي (محمود عبد العزيز).

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وسط الهجوم: محمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو

وفي الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل الإسماعيلي:

محمد فوزي

إسامة إبراهيم - محمد هاشم - باهر المحمدي - أحمد أيمن

محمد الدرف - عماد حمدي

عبدالرحمن مجدي - محمد بيومي - وجيه عبدالحكيم

بينسون شيلونجو

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