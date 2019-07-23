موعد مباراة الأهلي والمقاولون الحاسمة.. والقنوات الناقلة.. ولاسارتي يدفع بالقوة الضاربة

كتب: ضياء السقا

يستضيف المقاولون العرب، نظيره الأهلي، في الثامنة مساء الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول بـ74 نقطة، من 32 مباراة، متفوقا على بيراميدز الوصيف بـ4 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الزمالك الثالث، فيما يقبع المقاولون في المركز الخامس بـ48 نقطة.

وتعتبر المباراة حاسمة بالنسبة للأهلي، لأنه في حال فوزه على المقاولون سيتوج رسميا بطلا للدوري، قبل مواجهته الأخيرة مع الزمالك.

وتعادل الزمالك منذ أيام أمام الجونة، بهدفين لكل منهما، ويأمل المارد الأحمر في استغلال تعثر منافسه لحسم اللقب.

وبات على الزمالك الفوز بالمباراتين المقبلتين على ألا يفوز الأحمر أمام المقاولون، ليسقط في فخ الهزيمة أو التعادل لإبقاء آمال الفريق الأبيض في المنافسة.

التشكيل والغيابات

يغيب عن الأهلي كل من محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود وحيد، للإصابة.

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التشكيل المتوقع للأهلي:

الحارس: الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- معلول

الوسط: عمرو السولية- حمدى فتحى- صالح جمعة- رمضان صبحي- حسين الشحات

الهجوم: أزارو

القنوات الناقلة

تذاع مباريات الدوري على قناتي أون سبورت، والنيل سبورت.