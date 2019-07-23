شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعاقد مع " مدافع " النجوم السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو بتروجت مع خالد عبد الرازق مدافع النجوم والمقاولون السابق فى صفقة انتقال حر بعد رحيل الأخير عن النجوم عقب هبوط فريقه للقسم الثانى . كان النجوم قد هبط للقسم الثانى بعدما احتل مؤخرة جدول المسابقة برصيد 25 نقطة فى الموسم الأول له مشاركة بالدورى . Advertisements ويسعى الجهاز الفنى لبتروجت بقيادة محمد عودة إلى تجهيز فريق قوى قادر على المنافسة بالقسم الثانى والذى سيشهد صراعا قويا للصعود للدورى الممتاز خاصة وأن يضم تسع أندية شاركت من قبل بدورى الأضواء . كان مجلس إدارة بتروجت قد وافق علي رحيل الثنائى أحمد العجوز والتنزانى حميد ماو لصفوف إنبى بعد المفاضلة بين كافة العروض التى وصلت للثنائى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتروجت يتعاقد مع " مدافع " النجوم السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.