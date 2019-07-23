سوبر كورة.. اتحاد الكرة يغلظ عقوبة أوباما بعد طرده أمام الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة، عقوبات لجنة المسابقات، على يوسف أوباما لاعب الزمالك ومحمود الجزار لاعب الجونة، بعد طردهما فى مباراة الفريقين أول أمس الأحد بالدورى.
وسقط الزمالك فى فخ التعادل مع الجونة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد الجونة والمؤجلة من الأسبوع 33 للدورى، وتبديد حلم الفريق الأبيض نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن ميت عقبة فى آخر 3 مواسم.
وحصل يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الاثنين، بسبب غيابه عن المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة الجونة أمس.
وحرص أوباما على الحضور للنادي وحضور المران لكنه حصل على راحة من المشاركة في التدريبات بإذن من الجهاز الفني.
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