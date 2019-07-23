شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يدرس مواجهة الزمالك والجونة بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى مباراة الزمالك مع الجونة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع 27 للدورى.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال دراسة شريط المباراة للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف للمنافس للعمل على استغلالها من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى ختام مشواره المحلى هذا الموسم.

ويلتقى الزمالك والإسماعيلى غداً الأربعاء، لحساب مؤجلات الأسبوع الــ27 بمسابقة الدورى المحلى باستاد بتروسبورت.

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ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.